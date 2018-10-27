وفاة آخر ناج من تصفية النازيين لحي اليهود في روما

أعلنت رابطة اليهود في روما اليوم الجمعة وفاة ليللو دي سينيي، آخر الناجين من تصفية النازيين لحي اليهود في العاصمة الايطالية روما، الليلة الماضية عن عمر ناهز 91 عاما.

وفي 16 أكتوبر 1943، جمعت القوات الألمانية المحتلة أكثر من 1000 يهودي من روما وأرسلتهم إلى معسكرات الاعتقال النازية. ولم يعد منهم سوى 16 شخصا بعد انتهاء الحرب، وكان دي سينيي آخر من بقي منهم على قيد الحياة.

وتم ترحيل دي سينيي إلى معسكر أوشفيتز- بيركيناو مع والديه وثلاثة من أشقائه، وقد قتلوا جميعًا في المحرقة النازية (هولوكوست).

وقالت رئيسة رابطة اليهود في روما، روث درويجيلو، إن وفاة دي سينيي يجب أن تمثل تحذيرًا مفاده: "لا ننسى" وأن نحارب "أولئك الذين يريدون محو التاريخ، أو يرغبون في أن نعايشه مرة أخرى".