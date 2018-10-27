وزير داخلية البحرين يبحث مع مسئول شركة أمريكية التعاون في مجال الأمن السيبراني

بحث وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، اليوم السبت، مجالات التعاون والتدريب في مجال الأمن السيبراني، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مع المدير التنفيذي لشركة "آيرون نت" للأمن الإلكتروني بالولايات المتحدة الجنرال متقاعد كيث ألكسندر.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" عن آل خليفة تأكيده - خلال لقائه بألكسندر الذي عُقد على هامش فعاليات القمة الأمنية الرابعة عشرة ضمن مؤتمر حوار المنامة 2018، أهمية التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في مجال العمل الأمني، مشيرا في هذا الشأن إلى جهود وزارة الداخلية البحرينية في مكافحة الجرائم الإلكترونية وتعزيز الأمن السيبراني كجزء من منظومة الأمن والسلامة العامة.