جهود مصر لتعزيز الاستثمار أمام منتدى عالمي في جنيف

استعرض السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، جهود تعزيز الاستثمار، في إطار الاستراتيجية الوطنية "رؤية مصر ٢٠٣٠".

جاء ذلك في كلمته أمام الجلسة الختامية لأعمال منتدى الاستثمار العالمي الذي عقد في جنيف على مدى أسبوع ونظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد).

وقال السفير إن المنتدى مثل هذا العام فرصة ذهبية للحوار والتفاعل بين كبار الفاعلين فى مجال الاستثمار من ممثلي الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني من أنحاء العالم كافة، للتشاور حول وضع حلول مبتكرة لتوظيف الاستثمار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار السفير علاء يوسف في كلمته إلى الجهود والسياسات المصرية لتعزيز الاستثمار بهدف تحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل، في إطار الاستراتيجية الوطنية رؤية مصر ٢٠٣٠، والتي تشمل كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة.

ونوه بجهود تعزيز البنية التشريعية المصرية ذات الصلة بالاستثمار، من خلال سن قانون استثمار جديد خلال عام ٢٠١٧، وكذا اعتماد عدد من الإصلاحات المؤسسية والإدارية من أجل إزالة العقبات أمام الشركات للاستثمار والعمل في السوق المصري، بما يضمن تكافؤ الفرص وتمكين الشباب وحماية البيئة والصحة العامة وتحقيق الشفافية.

وأضاف السفير علاء يوسف أن تلك الإجراءات كان لها أثر إيجابي فى جذب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وهو ما وثقه تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حول الاستثمارات في العالم، الذي صنف مصر كأكبر متلقى للاستثمار في القارة الأفريقية وثالث أكبر متلقى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضي.