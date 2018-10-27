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الرئيس الأمريكي: حادث المعبد اليهودي مرعب.. ومطلق النار قيد الاعتقال

واشنطن - أ ش أ
نشر فى : السبت 27 أكتوبر 2018 - 10:45 م | آخر تحديث : السبت 27 أكتوبر 2018 - 10:45 م

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، في لقاء مع مؤيدين له بولاية انديانا في إطار حملة تتعلق بانتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، الحادث الذي وقع اليوم في معبد يهودي بولاية بنسلفانيا الأمريكية بأنه "مرعب" قائلاً إن مطلق النار قيد الاعتقال.

وأضاف ترامب، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم، أن السلطات الفيدرالية تعمل على دعم قوات الشرطة المحلية وفي إطلاق تحقيق "كامل وشامل" في الحادث.

وتابع ترامب قائلاً إن الحادث "شر محض ومن الصعب تصديقه أو تخيله" ، وأوضح الرئيس الأمريكي أنه تحدث مع مسؤولي بنسلفانيا حول هذه القضية للإطلاع على معلومات حول التحقيق في حادث إطلاق النار.

وأعرب ترامب عن تعازيه لأسر ضحايا حادث بنسلفانيا وعن المصابين من الموظفين الحكوميين في الحادث قائلاً :"إنهم تحلوا بالشجاعة في عملهم".

ودعا ترامب خلال حديثه الجميع إلى نبذ الاختلافات بجميع أشكالها والنظر إلى ما يجمع الأمريكيين من مبادئ مشتركة.

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