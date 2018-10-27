ارتفاع حصيلة قتلى إطلاق نار على معبد يهودي في الولايات المتحدة إلى 10 أشخاص

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن حصيلة قتلى إطلاق النار على معبد يهودي في مدينة بيتسبيرج بولاية بنسلفانيا الأمريكية، ارتفعت إلى 10 أشخاص ، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج الإخبارية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يبدو أن هناك "عدة وفيات" وقعت نتيجة إطلاق النار.

وأضاف ترامب، في تغريدة له على "تويتر": "أتابع الأحداث التي تتكشف في بيتسبيرج بولاية بنسلفانيا... قوات إنفاذ القانون في موقع الحادث".

وحث الرئيس الأمريكي، المواطنين في منطقة "سكويرل هيل" بمدينة بيتسبيرج على "اللجوء إلى أماكن آمنة".