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ارتفاع حصيلة قتلى إطلاق نار على معبد يهودي في الولايات المتحدة إلى 10 أشخاص

بيتسبيرج (أمريكا) - د ب أ
نشر فى : السبت 27 أكتوبر 2018 - 10:24 م | آخر تحديث : السبت 27 أكتوبر 2018 - 10:24 م

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن حصيلة قتلى إطلاق النار على معبد يهودي في مدينة بيتسبيرج بولاية بنسلفانيا الأمريكية، ارتفعت إلى 10 أشخاص ، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج الإخبارية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يبدو أن هناك "عدة وفيات" وقعت نتيجة إطلاق النار.

وأضاف ترامب، في تغريدة له على "تويتر": "أتابع الأحداث التي تتكشف في بيتسبيرج بولاية بنسلفانيا... قوات إنفاذ القانون في موقع الحادث".

وحث الرئيس الأمريكي، المواطنين في منطقة "سكويرل هيل" بمدينة بيتسبيرج على "اللجوء إلى أماكن آمنة".

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