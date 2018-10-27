زورق حربي إسرائيلي يخترق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة «رأس الناقورة»

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أقدم زورق حربي إسرائيلي، أمس الجمعة، على اختراق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل منطقة رأس الناقورة جنوبي لبنان.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، مساء اليوم السبت، إنه " أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي على اختراق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالي 350 متراً ولمدة 4 دقائق".

وتجري متابعة موضوع الخرق، بحسب البيان بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونفيل".

وتخترق إسرائيل بشكل شبه يومي، أجواء لبنان ومياهها الإقليمية، وتطالب لبنان الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها.