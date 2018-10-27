رئيس الجالية السودانية بأسوان: زيارة السيسي للخرطوم تؤكد قوة الروابط بين البلدين

أكد عادل نور رئيس الجالية السودانية بأسوان، تقديره وامتنانه للزيارة الهامة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الخرطوم، قائلا: "إن هذه الزيارة تصب في صالح تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط شطري وادي النيل مصر والسودان".

وأضاف نور - في تصريح له اليوم السبت - إن القمة الرئاسية التي عقدها الزعيمان عمر البشير وعبد الفتاح السيسي في الخرطوم، أكدت قوة وعمق الروابط التى تمتد بين شطري وادي النيل.

وذكر أن أبناء الجالية السودانية في أسوان ومصر عبروا عن سعادتهم البالغة بالقمة المصرية السودانية التي عقدت في الخرطوم، قائلا: "إننا سنسعى مع أشقائنا في مصر الحبيبة لتحقيق أماني وتطلعات الشعبين لرفعة شطري وادي النيل وتوطيد جسور الود والإخاء والتعاون من أجل وطن شامخ وجميل".