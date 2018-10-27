توافد المئات من خريجى الحقوق على أكاديمية الشرطة للتقدم لـ«الضباط المتخصصين»

إبراهيم: خط تليفونى مباشر لتلقى أى استفسارات من الطلبة وأسرهم.. وإعلان نتائج الاختبارات ومواعيدها من خلال موقع الوزارة الإلكترونى



توافد المئات من خريجى كلية الحقوق، أمس، على مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة بالتجمع الخامس بالقاهرة، لتقديم طلبات الالتحاق بدفعة الضباط المتخصصين بكلية الشرطة لخريجى الحقوق «ذكور فقط» للعامين الدراسيين «2016 ــ2017»، و«2017 ــ 2018» بحد أدنى تقدير مقبول.

وقال مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء أحمد إبراهيم، إن مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة مستمر فى تلقى طلبات خريجى الحقوق، «والتى بدأت أمس»، لمدة 13 يوما تنتهى 8 نوفمبر المقبل.

وأوضح إبراهيم أنه يجب أن يكون تقدير الطالب المتقدم مقبولا كحد أدنى، وأن يتوفر فيه الشروط ومنها: أن يكون مصرى الجنسية من أبوين يتمتعان بها عن غير التجنيس ويكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها وألا يكون قد سبق فصله من خدمة حكومية وأن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، ولا يقل طول القامة للطالب عن 165 سم.

وأشار إبراهيم، إلى أنه وفقا لتوجيه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بالتيسير على الطلاب المتقدمين، سيتم إعلان نتائج جميع الاختبارات وتحديد مواعيدها من خلال موقع الوزارة الإلكترونى على شبكة الإنترنت وكذلك متابعة النتائج دون تحميل الطلاب مشقة السفر للقاهرة.

وأشار «إبراهيم» إلى توفير منفذ لاستخراج صحف الحالة الجنائية ومنفذ لبيع الطوابع والدمغة ونسخ الأوراق ومنفذ للتصوير الفوتوغرافى ومنفذ للأحوال المدنية لاستخراج الوثائق اللازمة للطلبة المتقدمين، مع توفير خط تليفونى مباشر لتلقى أى استفسارات من الطلبة وأسرهم عن شروط وإجراءات وأوراق الالتحاق هو«24190102».