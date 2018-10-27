عشرات الآلاف يتظاهرون في الكونغو الديمقراطية دعما لخليفة الرئيس كابيلا

ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم، السبت، أن أكثر من 100 ألف شخص تجمعوا في عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية كينشاسا للإعلان عن دعمهم لخليفة الرئيس جوزيف كابيلا.

وأضافت الشبكة أن المتظاهرين أعلنوا عن دعمهم لوزير الداخلية السابق والمرشح لخلافة كابيلا، ايمانويل رامازاني شاداري، كما أبدوا دعمهم لـ "الجبهة المشتركة من أجل الكونغو" وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر ديسمبر المقبل.

وأوضحت الشبكة أن هذه التظاهرات تُعد واحدة من أكبر التجمعات التي تشهدها الكونغو الديمقراطية في إطار الانتخابات الرئاسية، وذلك من دون التطرق للمزيد من التفاصيل.

يُشار إلى أن الرئيس كابيلا، الذي يحكم البلاد منذ عام 2001، قد وافق مؤخراً على ترك الحكم بعد إجراء الانتخابات التي تأجلت لمدة عامين.