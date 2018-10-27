محافظ الإسكندرية: خطة عمل لمنع تكرار تراكم مياه الأمطار

عقد محافظ الإسكندرية، د. عبد العزيز قنصوة، السبت، اجتماعًا موسعًا ضم رؤساء الأحياء ومديري المناطق بشركة الصرف بالمحافظة، وبحضور أحمد جمال، نائب المحافظ، لوضع خطة لتطهير وإضافة شنايش جديدة بالمناطق الأكثر احتياجًا؛ لمنع تكرار تراكم مياه الأمطار خلال موسم الأمطار والنوات.

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ، على ضرورة وضع خطة عمل خلال الأسبوع المقبل، للعمل على أرض الواقع حتى لا يتكرر تراكم مياه الأمطار خلال موسم النوات، لافتا إلى أهمية تكامل جميع الجهات ومصارحة أنفسنا بوجود بعض المشكلات لكي نعمل جميعًا على حلها وتحقيق منظومة متكاملة.

وكلف «قنصوة»، شركة الصرف الصحي، ورؤساء الأحياء، بتطهير شنايش والمطابق بجميع المناطق التي تم رصد تجمع لمياه الأمطار بها خلال الأيام الماضي، وإنشاء وزيادة عدد شنايش الأمطار بالأماكن التي تفتقر لوجود شنايش بها، لتستوعب أكبر قدر ممكن من مياه الأمطار خلال النوات، ومراجعة شبكات ومحطات الصرف، وتفقد أي مشكلة في محطات الرفع ومراجعة مناسيب الأمطار.

واستعراض المناطق الساخنة وأماكن تجمع مياه الأمطار بكل حي ومسببات تراكم المياه خلال الأيام الماضية، وطالب بضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمسئولين بشركة الصرف الصحي بالشارع والعمل على أرض الواقع.

وشدد على ضرورة التأكد من تنظيف وتجريف الشوارع قبل العمل على تطهير الشنايش، والتأكد من جاهزية سيارات الصرف الصحي، وتوافر سائقين للعمل خلال الورديات المسائية، مطالبا جميع قيادات المحافظة، بالمرور المفاجئ لتفقد سير العمل والتأكد من تنفيذ خطة العمل خلال الأسبوع المقبل.

كما كلف رؤساء الأحياء، بتقديم خطة عمل لجميع المعدات المتواجدة لديهم واستخداماتها وكيفية استغلالها خلال موسم النوات.