سام مرسي يشارك في خسارة ويجان أمام شيفيلد بالتشامبيونشيب

شارك سام مرسي لاعب المنتخب الوطني، في خسارة فريقه ويجان أتليتك أمام شيفيلد يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، والتي أقُيمت على ملعب برامال لين.

وجاء مرسي في التشكيل الأساسي للأسكتلندي جاري كالدويل المدير الفني الحالي للفريق.

وسجل شايان دانكلي لاعب ويجان الهدف الأول لشيفيلد في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول عن بالخطا في مرماه، وعادل كال نايسميث النتيجة لويجان في الدقيقة 39، وقبل نهاية الشوط الأول نجح بيلي شارب هدف التقدم لشيفيلد في الدقيقة 45.

وعاود شارب تسجيل الهدف الثاني له في المباراة والثالث لشيفيلد في الدقيقة 53 من زمن الشوط الثاني، وعاود اللاعب ذاته في إحراز الهدف الرابع لشيفيلد يونايتد والهاتريك له في المباراة في الدقيقة 63، فيما سجل جون جارنر الهدف الثاني لويجان في الدقيقة 69.

وبهذه الخسارة، رفع شيفيلد يونايتد رصيده إلى 29 نقطة في المركز الأول، فيما توقف رصيد ويجان أتليتيك عند النقطة 20 ويظل في المركز الـ13.