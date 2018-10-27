وزيرة البيئة: تطوير محميات جنوب سيناء استعدادا لمؤتمر التنوع البيولوجي

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة حريصة على إنجاز العمل في تطوير محميتي نبق ورأس محمد بجنوب سيناء، وإعادة تأهيل حديقة السلام خلال فترة قياسية لتكون المحميتين والحديقة في أفضل صورة قبل مؤتمر الأطراف الـ14 (التنوع البيولوجي) بشرم الشيخ ما يعكس اهتمام مصر بمحمياتها الطبيعية وتنوعها البيولوجي.

جاء ذلك خلال تفقد الوزيرة اليوم السبت أعمال التطوير والتأهيل بالمحميتين والحديقة، لمتابعة ما تم إنجازه، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لمؤتمر التنوع البيولوجي الذى يعقد فى نوفمبر المقبل تحت مظلة الأمم المتحدة وبمشاركة نحو 196 دولة و5 آلاف ضيف .