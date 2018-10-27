نجلة «عبد الناصر»: عبد الحكيم عامر قدم استقالته 3 مرات

قالت الدكتورة هدى جمال عبد الناصر، نجلة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إن المشير عبد الحكيم عامر، قدم استقالته 3 مرات، أولها عقب العدوان الثلاثي في 1967، والأخيرتين كانتا في نوفمبر وديسمبر 1962 في عهد «عبد الناصر».

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج «معكم»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية منى الشاذلي، مساء الجمعة، أنه بعد الانفصال عن سوريا، ارتأى والدها أنه من الضروري أن يحدث تغييرات في النظام، فأنشأ مجلس للرئاسة في 1961، وتنازل له عن جميع اختصاصات رئاسة الجمهورية تنفيذًا لمبدأ القيادة الجماعية.

وتابعت أن والدها كان يرغب في أن ينتقل «عامر» من قيادة الجيش إلى عضوية مجلس الرئاسة، وهو ما أزعج الأخير وعليه أقدم على الاستقالة مرتين، ولكن المجلس لم يستمر سوى عام وشهر، ونشبت الكثير من الخلافات بين أعضائه واستقال عدد كبير منهم، وفشلت فكرة القيادة الجماعية.