مقتل العشرات من الحوثيين إثر غارات للتحالف على معسكر تدريبي بصنعاء

لقى العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم، اليوم السبت، وجرح آخرون إثر غارات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن استهدفت معسكرا تدريبيا للميليشيات في الضاحية الشمالية الغربية للعاصمة صنعاء.

وأكدت مصادر محلية يمنية وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بـ6 غارات معسكرا تدريبيا للميليشيات الحوثية في منطقة "الشعاب" بمديرية ضلاع همدان، شمال غربي العاصمة.

وأشارت المصادر، إلى أن الغارات أسفرت عن مصرع عدد من عناصر المليشيات الحوثية وإصابة آخرين، بالإضافة إلى تكبدهم خسائر كبيرة في الأسلحة والعتاد.

وقصفت طائرات التحالف العربي، في وقت سابق اليوم، مواقع للمتمردين الحوثيين على طول الطريق الساحلي، امتدادا من دوار المطار وصولا إلى أهداف أخرى داخل المدينة؛ أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.