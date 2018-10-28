الأحد 28 أكتوبر 2018 2:24 ص القاهرة القاهرة 20.7°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

تتوقع من بطل دوري أبطال إفريقيا 2018؟
النتـائـج تصويت

مسؤولون أمريكيون: التحقيق في حادث الكنيس اليهودي يجري كجريمة كراهية فيدرالية

واشنطن - أ ش أ
نشر فى : السبت 27 أكتوبر 2018 - 11:51 م | آخر تحديث : السبت 27 أكتوبر 2018 - 11:51 م

 

أعلن مسؤولون في مدينة بتسبيرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية فتح تحقيق في حادث إطلاق النار داخل كنيس يهودي بالمدينة.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية الليلة عن المسئولين قولهم إنه يجري التحقيق في الحادث " كجريمة كراهية فيدرالية".

بدوره، أعلن ويندل هيسريتش مدير السلامة العامة في المدينة أن عدة أشخاص قتلوا، وإن ستة أصيبوا من بينهم أربعة عناصر من الشرطة.

وكان مسئول أمريكي قد قال إن مطلق النار هو روبرت بورز وإنه في الأربعينات من العمر، وفتح النار على حفل لتسمية طفل صباح السبت في كنيس "شجرة الحياة" اليهودي في حي سكوريل هيل بمدينة بتسبيرغ.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك