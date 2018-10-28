مسؤولون أمريكيون: التحقيق في حادث الكنيس اليهودي يجري كجريمة كراهية فيدرالية

أعلن مسؤولون في مدينة بتسبيرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية فتح تحقيق في حادث إطلاق النار داخل كنيس يهودي بالمدينة.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية الليلة عن المسئولين قولهم إنه يجري التحقيق في الحادث " كجريمة كراهية فيدرالية".

بدوره، أعلن ويندل هيسريتش مدير السلامة العامة في المدينة أن عدة أشخاص قتلوا، وإن ستة أصيبوا من بينهم أربعة عناصر من الشرطة.

وكان مسئول أمريكي قد قال إن مطلق النار هو روبرت بورز وإنه في الأربعينات من العمر، وفتح النار على حفل لتسمية طفل صباح السبت في كنيس "شجرة الحياة" اليهودي في حي سكوريل هيل بمدينة بتسبيرغ.