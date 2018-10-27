ارتفاع عدد ضحايا حادث إطلاق النار قرب معبد يهودي بولاية بنسلفانيا إلى 7 أشخاص

ذكرت قناة " سي بي إس نيوز " الأمريكية ، أن عدد ضحايا حادث إطلاق النار قرب معبد يهودي بولاية بنسلفانيا الأمريكية ، ارتفع إلى 7 أشخاص على الأقل ، فيما أصيب ضابطا شرطة جراء الحادث .

وأضافت القناة، أن الشرطة الأمريكية تواجه مطلق النار قرب المعبد اليهودي "شجرة الحياة" بمدينة بيتسبرج بولاية بنسلفانيا.

ولفت الموقع إلى أن المعبد كان مليئا بالزوار أثناء الحادث، نظرا لإقامة صلاة اليوم السبت، بينما قالت الشرطة إنها تلقت أكثر من بلاغ من الحضور الذين تحصنوا داخل المعبد.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن هناك أنباء عن استسلام المسلح الذي قام بإطلاق النار قرب المعبد اليهودي بعد إصابته أثناء تدخل الشرطة.