فالفيردي يحذر من التهاون في الكلاسيكو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حذر إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة من التهاون في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، وذلك بسبب تخبط النتائج الذي يعاني منه الفريق الملكي.

ويستضيف برشلونة مساء الأحد على ملعب "كامب نو" نظيره ريال مدريد في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "ريال مدريد كان رائعاً بداية الموسم، ريال مدريد يكون خطيراً جداً وهم في حالة سيئة".

وأضاف: " الكلاسيكو كان موجوداً قبل رونالدو و ميسي، كان هناك رؤوس خنازير تطير في الملعب، الكلاسيكو يبقى هو الكلاسيكو".

وأضاف: "في مثل هذه المُباريات، فإن القوة الدفاعية والكثافة تكون عالية جداً ولا وجود لفُرص عديدة، ولكن بالطبع سنشاهد قوة هجومية من الفريقين غداً أيضاً".