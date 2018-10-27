استضاف المعهد الهولندى الفلمنكى الروائية والقاصة سحر الموجى، أمس، لمناقشة روايتها الأحدث «مسك التل» الصادرة عن دار الشروق، وذلك بمقر المعهد فى الزمالك.

حضر الحفل المهندس إبراهيم المعلم، رئيس إدارة مؤسسة الشروق، وأحمد بدير، المدير العام لدار الشروق، والأستاذة أميرة أبو المجد، مدير النشر بالدار، ومجموعة كبيرة من المثقفين ومحبى الأعمال الروائية للكاتبة سحر الموجى.

وقالت سحر الموجى، إنها كانت ترغب فى بداية كتابة رواية «مسك التل»، الابتعاد عن منطقة الأحلام والكوابيس حتى لا تتهم بتكرارها فى أعمالها الروائية، لكن منطق الرواية هو الذى فرض نفسه عليها، فكان لا بد من استخدام الأحلام لتكون وسيلتها فى الربط بين عوالم أبطالها الثلاثة الذين يعيشون بين الماضى والحاضر، موضحة أن أبطال الرواية الثلاثة عاشوا فى أزمنة مختلفة مثل «كاثرين أرنشو بطلة رواية مرتفعات وذرنج، التى عاشت فى القرن الـ19»، و«الست أمينة، بطلة ثلاثية الأديب نجيب محفوظ، التى عاشت فى القرن الـ20»، والطبيبة النفسية مريم بنت القرن الـ21، التى تسكن القاهرة عام 2010، ولهذا فإن تقنية الحلم كانت ضرورية لاستحضار هذه العوالم والأزمنة، لافتة إلى أن لعبة الزمن داخل «مسك التل» كانت من أصعب ما واجهته أثناء كتابة الرواية، حيث كان مطلوبا منها أن توازن بين الأزمنة ليس مع بطلة واحدة داخل الرواية بل مع البطلات الثلاث.

وحول اختيار اسم الرواية، «مسك التل» قالت إنه لم يكن الاسم الأول للرواية، لكن مديرة النشر بدار الشروق، اقترحت عليها تغيير العنوان واقتنعت بوجهة نظرها، وتم التواصل إلى عنوان «مسك التل»، وأن اختيار «المسك» جاء من تعلق الست أمينة بطلة الثلاثية برائحته، وأما «التل» فهو المكان الذى يقبع فوقه بيت السيرينتات.

وفى سؤال حول إمكانية تحويل الرواية إلى عالم السينما والدراما؟ قالت إنها لم تتلق أية عروض بهذا الشأن فى الوقت الحالى، مؤكدة أن هذا لا يقلقها، فهى ترى أن القليل جدا من الأعمال الروائية العظيمة حقق نجاحا كبيرا بعد تحويلها إلى أفلام أو مسلسلات.

بالنسبة لسحر الموجى، فالقراءة وتجارب الحياة هما وقود الحياة، حيث قالت إن القراءة تشكل تركيبة الكاتب الشخصية والذهنية، ثم تجاربه الحياتية فهذا بالضرورة ينعكس على أسلوب كتابته، مضيفة أنها فى «مسك التل» مزجت بين الاثنين كاشفة أن الرواية هى مزيج بين رحلتها فى الأدب الإنجليزى والأدب العربى.

وكشفت الموجى أنها اختارت شخصية الطبيبة النفسية مريم تحديدا لأنها شخصية منذ الصغر تغرق فى عالم الروايات حيث كانت القراءة طريقها لتبتعد عن الأمور المؤلمة فى حياتها، ومن حالات الاكتئاب المتكررة، وهو ما يفسر لقاءها بالست أمينة وكاثرين أرنشو، لافتة إلى أنها تحب صوت الست أمينة فى كتابتها بالعامية، وأنها كانت من أسهل مراحل كتابة الرواية حيث كان صوتها متدفقا.

فى سياق آخر، أقرت الموجى بأنها كاتبة نسوية وترى العالم بعيون نسوية لكنها لا تتعمد فى الوقت نفسه إرسال رسائل من خلال مؤلفاتها، مشيرة إلى أن العمل الأدبى الناجح هو ذلك الذى لا يوجه رسائل ما.