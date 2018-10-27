شرطة التموين تضبط 10 قضايا تهريب مواد بترولية و79 قضية غش تجاري

شنت أجهزة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، عدة حملات تموينية استهدفت الرقابة على الأسواق وتداول السلع، خاصة الاستراتيجية، ومنع تهريبها بالأسواق ومكافحة الغش التجاري.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 10 قضايا تهريب مواد بترولية، و209 قضايا مخالفات مخابز، كما نجحت شرطة التموين في ضبط 626 قضية تنوعت بين "المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأزيد من السعر، باعة جائلون"، بالإضافة إلى ضبط 5 قضايا في مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و79 قضية في مجال الغش التجاري، و12 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر.

وفي السياق ذاته، شملت جهود الحملة ‫ضبط 3 قضايا بمجال السلع مجهولة المصدر، و8 قضايا بمجال الإضرار بالثروة الحيوانية والداجنة.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدى، وجارى مواصلة وتكثيف الحملات التموينية لضبط كافة حالات الغش التجاري واستغلال السلع التموينية.