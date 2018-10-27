العراق يعلن تضامنه ومساعدته للأردن بشأن حادثة البحر الميت

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أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، لنظيره الأردني عاطف الطراونة، أن العراق يتضامن مع الأردن ومستعد للمساعدة بشأن حادثة البحر الميت.

وقال مكتب الحلبوسي، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الليلة، إن الحلبوسي التقى اليوم نظيره الأردني في العاصمة عمان بحضور سفيرة العراق لدى المملكة الأردنية صفية السهيل وعدد من النواب.

وأضاف المكتب أن الحلبوسي أعرب عن مواساته للأردن حكومة وشعبا بحادثة البحر الميت التي راح ضحيتها عدد من الطلاب العراقيين والأردنيين.

من جانبه، قدم رئيس البرلمان الأردني تعازيه لحكومة العراق وشعبه في ضحايا الحادث العراقيين، مؤكدا حرص بلاده على حفظ أرواح وممتلكات العراقيين في بلدهم الثاني الأردن.