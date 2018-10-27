الأردن يأمر بحظر النشر بشأن التحقيقات الجارية في أزمة السيول

أمرت النيابة العامة الأردنية اليوم السبت وسائل الإعلام بعدم نشر أو إذاعة أي شيء يتعلق بالتحقيقات الجارية بشأن السيول التي أودت بحياة 21 شخصا، معظمهم من تلاميذ بمدرسة الأسبوع الجاري، حسبما أفادت وكالة أنباء بترا الرسمية.

وذكرت مصادر بالدفاع المدني أن 37 طفلا في مدرسة خاصة في عمّان، وسبعة من معلميهم، كانوا في رحلة إلى منطقة ينابيع حارة قرب البحر الميت غرب عمان أمس الخميس، عندما جرفتهم السيول الناجمة عن الامطار الغزيرة.

أوضحت وكالة بترا، أن حظر النشر عبر وسائل الإعلام اليوم السبت، الذي أمر به المدعي العام الاقليمي، يشمل منع نشر مواد حول مسار التحقيق في المأساة أو التعليق عليها.

ويواجه المخالفون غرامات غير محددة بحسب الوكالة.

وقالت السلطات إن المدرسة الخاصة، ومقرها في عمان، لم تلتزم بلوائح السلامة وغيرت الوجهة المعتمدة للرحلة.