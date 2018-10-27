رئيس الوزراء العراقي: الجيش بدأ يستعيد مكانته ويلاحق الخلايا الإرهابية

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم السبت، إن الجيش بدأ يستعيد مكانته في دولة ديمقراطية وليست ديكتاتورية، مشددا على ضرورة تعزيز الجهد الاستخباري وملاحقة الخلايا الإرهابية للقضاء عليها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي زار مقر وزارة الدفاع، وعقد اجتماعا مع القيادات العسكرية، حيث اطلع على عرض مفصل عن الأوضاع الأمنية".

وأضاف البيان، أن "الجيش العراقي لا يُستخدم في القمع وإنما في حماية الشعب"، مشددا على ضرورة تعزيز الجهد الاستخباري وتطوير قدرات الجيش والتدريب بالإضافة إلى ملاحقة الخلايا الإرهابية.

وتابع عبدالمهدي، أن العراق يرغب في توطيد علاقاته مع دول الجوار والمجتمع الدولي على أساس المصالح المشتركة، قائلا إن الحروب والصراعات أضرت بالعراق كثيرا.