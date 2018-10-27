وزيرة دفاع ألمانيا تربط المشاركة في إعادة إعمار سوريا بشروط

ربطت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين، مشاركة بلادها في إعادة إعمار سوريا بشروط.

وقالت الوزيرة، المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل، اليوم السبت خلال منتدى "حوار المنامة" للأمن بالبحرين: "لا ينبغي أن يكون هناك استثمارات في سوريا إلا إذا كان هناك عملية سياسية مُرضِيةُ تشارك فيها كافة الأطراف".

وذكرت فون دير لاين، أنه: "لا يمكن تصور استفادة ديكتاتورية الرئيس السوري بشار الأسد من إعادة الإعمار"، مضيفة أن الحرب في سوريا حولت البلد إلى أنقاض، قائلة: "لا أرى أنه بإمكان الأسد وحلفائه التعامل مع هذه الاستثمارات الضخمة".

وأوضحت الوزيرة أن مساعدات المجتمع الدولي حتمية، داعية أطراف النزاع إلى الانضمام مجددا إلى مساعي السلام للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يجتمع اليوم قادة تركيا وألمانيا وفرنسا وروسيا في مدينة إسطنبول التركية، لإجراء مشاورات بشأن مستقبل سوريا.

ومن المتوقع أن تناقش القمة الرباعية اليوم الوضع على الأرض في سوريا، وإقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح في محافظة إدلب شمال غربي البلاد، إلى جانب تحريك العملية السياسية في سوريا.

تجدر الإشارة إلى أن كافة مفاوضات السلام بشأن سوريا برعاية الأمم المتحدة باءت بالفشل حتى الآن، كما لم يتم تشكيل اللجنة التي تم الاتفاق عليها في يناير الماضي لصياغة الدستور، والتي تضم ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة.