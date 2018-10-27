مصدر بـ«الكهرباء»: تكثيف حملات الضبطية القضائية للتصدى لـ«سارقى التيار»

حمزة: مستعدون للتقلبات المناخية خلال الفترة المقبلة.. والانتهاء من تطوير 24 مركز خدمة قبل نهاية العام



أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تكثيف شركات التوزيع الـ9 على مستوى الجمهورية حاليا لحملات الضبطية القضائية للحد من ظاهرة انتشار سرقة التيار الكهربائى بطريقة غير مشروعة، وذلك بهدف الحد من الخسائر التى يتكبدها القطاع بصفة مستمرة، وتمكن شركات التوزيع من الالتزام بتسديد الكوتة الشهرية المطلوبة منها.

وأوضح المصدر لـ«الشروق»، أن قرار الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء بمد فترة المعاينات والمقايسات والسداد حتى آخر العام بدلا من نهاية الشهر الحالى، جاء بسبب إقبال المواطنين بكثافة لتقنين أوضاعهم وتوصيل التيار الكهربائى بطريقة شرعية، خشية تعرضهم للمساءلة القانونية.

وأشار إلى أن قرار مد فترة سداد المقايسات الخاصة بسكان المناطق العشوائية والمخالفة الذين تقدموا بطلبات توصيل التيار الكهربائى قبل 30 يونيو الماضى، ولم يسددوا حتى الآن قيمة المقايسة، موضحا أن القرار لا يشمل تقديم طلب جديد لتوصيل التيار للمبانى المخالفة. فى سياق متصل، قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء أيمن حمزة، إن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية مستعدة لمواجهة التقلبات المناخية التى تمر بها البلاد من سقوط أمطار وعواصف رملية، لافتا إلى أنه يتم حاليا تطوير 24 مركز خدمة بشركات التوزيع المختلفة للانتهاء منها قبل نهاية العام الجارى. ولفت حمزة فى تصريحات لـ«الشروق»، إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 456 مركز خدمة من إجمالى 480 مركز، الأمر الذى أدى لتحسن ترتيب مصر فى مؤشر الحصول على الكهرباء من المركز 145 فى عام 2015 إلى المركز 89 فى عام 2018 أى بتحقيق تقدم 56 مركزا.

وأكد تعاون الشركة القابضة لكهرباء مصر مع المركز المصرى لبحوث الرأى «بصيرة»، لإجراء استقصاء للرأى عن جودة الخدمة المقدمة للمشتركين ورصد مدى رضا العملاء عن جميع الخدمات المقدمة، وذلك فى إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.