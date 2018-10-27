سعد الحريري: الحكومة اللبنانية الجديدة خلال الأيام القليلة القادمة

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، إن الحكومة الجديدة للبلاد سيتم إنجازها خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن جميع الفرقاء السياسيين قدموا تضحيات متفاوتة من أجل إنجاز تشكيلها، وأنه تتبقى حاليا عقبة صغيرة ويعمل على حلها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الحريري من داخل قصر عين التينة، عقب لقاء عقده مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر اليوم.

وأشار الحريري إلى أن الحكومة المقبلة ليس فيها فريق سياسي منتصر وآخر خاسر، وأن جميع القوى السياسية المعنية قدمت تضحيات حتى يمكن تشكيل حكومة وفاق وطني تضم كل الفرقاء السياسيين، خاصة وأن عملية النهوض بلبنان تتطلب أكبر وجود سياسي بالحكومة الجديدة.

وشدد على أن التحديات العديدة التي تواجه لبنان في هذه المرحلة، سواء أكانت إقليمية أو تحديات داخلية واقتصادية، تتطلب أن يكون الجميع بداخل هذه الحكومة حتى يمكن التعامل مع تلك التحديات.

ولفت إلى أنه مضطر إلى السفر بشكل عاجل إلى الأردن صباح غد، لظروف وفاة عائلية، وأنه سيعود مساء نفس اليوم ليستكمل مباشرة جهود تشكيل الحكومة، حتى يمكن إحداث تطور إيجابي حاسم مع بداية الأسبوع المقبل.

وأعرب الحريري عن أمله في أن يقوم الإعلام اللبناني ببث أجواء إيجابية في ما يتعلق بملف تشكيل الحكومة، وعدم تصوير الأمور أن فريقا سياسيا بعينه قد خسر في مواجهة فريق آخر استطاع الربح في عملية التأليف، مؤكدا أن المبدأ الأساسي الذي اعتمده في التشكيل الحكومي هو وجود وتمثيل كل الفرقاء السياسيين الأمر الذي يحقق نهوض لبنان.