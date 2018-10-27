وزير البرلمان الجزائري: المجلس الشعبي الوطني يستأنف أعماله غدا

أعلن محجوب بدة وزير العلاقات مع البرلمان في الحكومة الجزائرية أن المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية في البرلمان) سيستأنف أعماله غدا الأحد بمناقشة قانون المالية 2019.

ودافع بده في تصريحات له اليوم السبت عن عملية انتخاب السيد معاذ بوشارب رئيسا للمجلس خلفا للسعيد بوحجة، مؤكدا أن انتخاب بوشارب تم وفق الإجراءات القانونية.

قال بده إن "البرلمان مؤسسة سيادية والنواب أحرار في قراراتهم حيث أنهم انتخبوا سابقا السيد السعيد بوحجة وقرروا أن ينتخبوا رئيسا جديدا للمجلس حرصا منهم على استمرار عمل هذه المؤسسة في إطار الممارسة الديمقراطية".

ودعا الوزير الجزائري إلى دعم الرئيس الجديد للغرفة الثانية للبرلمان، مؤكدا أن المجلس الشعبي الوطني يعمل بشكل طبيعي.

يذكر أن بوشارب انتخب يوم الأربعاء الماضي بالأغلبية رئيسا جديدا للمجلس الشعبي الوطني خلفا للسعيد بوحجة، وتمت عملية الانتخاب برفع الأيدي خلال جلسة علنية ترأسها الحاج العايب بصفته النائب الأكبر سنا.

وقبل انتخابه على رأس المجلس, كان السيد معاذ بوشارب (47 سنة) وهو نائب عن حزب جبهة التحرير الوطني بولاية سطيف، انتخب للفترة التشريعية الثامنة في الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر مايو 2017, يشغل منصب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني.

كما تولى خلال الدورة التشريعية السابقة منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني مكلف بالعلاقات مع مجلس الأمة والحكومة وباقي المؤسسات الدستورية.