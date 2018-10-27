استبعد محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض مصر لسيول مماثلة للسيول التي شهدتها الأردن، خلال الأيام الماضية.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، صباح السبت، إن «ما تعرضت له الأردن كان نتيجة منخفض جوي، أثر بالفعل علينا لكن بشكل بسيط، حيث أن حركته كانت سريعة جهة الشمال الشرقي، واتجه إلى الأردن ولبنان، وكانت الأوضاع هناك أكثر سوءًا».

وتعرضت الأردن خلال الأيام الماضية لسقوط أمطار غزيرة، وصلت إلى حد السيول، وأسفرت عن مصرع 22 شخصًا بينهم طلاب جرفتهم المياه بالقرب من البحر الميت، وإصابة 37 آخرين.



