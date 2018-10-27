البحرين: تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي يعزز الأمن والازدهار في المنطقة

شدد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني، اليوم السبت، على أهمية الاقتراح المقدم من الولايات المتحدة الأمريكية لإنشاء تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي.

وقال الوزير البحريني، في كلمته أمام مؤتمر حوار المنامة في دورته الـ14، إن هذا التحالف سيسهم في تعزيز الأمن والازدهار في المنطقة، ومساعدة دولها في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجهها على كافة الأصعدة، بحسب وكالة أنباء البحرين "بنا".

كان قائد القيادة المركزية الأمريكية جوزيف فوتيل، قد دعا الشهر الماضي، في اجتماع لرؤساء أركان دول الخليج ومصر والأردن عقد في الكويت الشهر الماضي، إلى العمل على إنشاء ناتو عربي لمواجهة طهران.

أكد الوزير البحريني، في المؤتمر، أهمية التحالفات والشراكات بين الدول المسؤولة والداعمة للاستقرار في المنطقة وحلفائها في الخارج لضمان الاستقرار الإقليمي، وخاصة في ظل التحديات التي تواجه دول المنطقة، وعلى أهمية دور الشركاء الدوليين في التوصل الى شرق أوسط مستقر ومزدهر وخالٍ من النزاعات يساهم بشكل إيجابي في الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى التزام مملكة البحرين بدورها الداعم لكافة الجهود الهادفة لحماية المنطقة، وستبقى على استعداد للعمل مع الأصدقاء والحلفاء لضمان الاستقرار والازدهار، مضيفا أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ملتزم بإعادة الاستقرار والحل السياسي الذي يجمع بين كافة مكونات الشعب اليمني، ويضمن وقف التدخلات الإيرانية في شؤون اليمن.

وتابع أن محاولات قطر للتدخل في سياسات الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تتناقض مع الاتفاقات الموقعة بين دول المجلس الذي يعد دعامة للاستقرار الاقليمي وأهم عنصر، إلى جانب جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، في مساعدة المنطقة على الاستقرار.

وذكر أن هناك رابط بين أزمات المنطقة، وهو محاولة بعض دول المنطقة فرض الهيمنة على الآخرين، سواء كان سعي إيران المستمر لتصدير ثورتها والسيطرة على المزيد من الأراضي من خلال وكلائها، أو محاولات قطر الرامية إلى التأثير على المنطقة.

يُذكر أن السعودية ومصر والبحرين والإمارات قطعت علاقاتها مع قطر منتصف العام الماضي متهمة إياها بدعم "الإرهاب" وهو ما تنفيه الدوحة.