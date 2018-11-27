ما هى «المصارعة الكورية» التى أدرجتها اليونسكو على قائمة التراث الثقافي غير المادي

أدرجت منظمة اليونسكو، أمس الاثنين، لعبة المصارعة الكورية التقليدية ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي.

المصارعة الكورية التقليدية لها أهمية بالغة لدى معظم الكوريين فهي رياضة وطنية وترتبط بشكل رئيسي بالأرض الزراعية، حيث تعتبر من الفنون القتالية الشعبية المعروفة هناك، ويرجع تاريخها إلى ما بين عام 1800-2000م، وهي نوع من التراث الشعبي الفلكلوري ويطلق عليها اسم رياضة «السيروم»، ويرجع تاريخ هذه اللعبة إلى بداية المجتمعات القديمة هناك حيث كانوا يدافعون عن أنفسهم وطعامهم من الوحوش الموجودة قديمًا.

وتستعرض «الشروق» في هذا التقرير بعض المعلومات عن المصارعة الكورية التقليدية:

1- اللعبة عبارة عن لاعبين يمسكان بقطعة من القماش، يتم ربطها في خصرهما وفخذيهما ويستخدمان قوتهما لطرح أحدهما على الأرض.

2- تقام هذه المصارعة في المهرجانات والحفلات وسط الساحات، وتبث هذه المباريات في التليفزيون لوجود الكثير من المشجعين لها.

3- جوائز هذه المسابقة كانت قديمًا تتمثل في تسليم الفائز ثورًا كبيرًا؛ وذلك لقيمة الثور الكبرى في المجتمعات الزراعية، أما الآن يتم استلام جوائز مثل العلاوات أو المكافآت التي يتم استلامها من جمعية السيروم الكورية، كما يطلق على الفائز لقب «أقوى رجل تحت السماء».

ويعتبر التراث الثقافي غير المادي، شاملا للتصورات والممارسات والمهارات وأشكال التعبير وما يرتبط بها من قطع ومصنوعات وآلات وأماكن ثقافية التي تعتبرها الدول والمجموعات جزء من تراثها الثقافي.

وتشمل قائمة التراث الثقافي غير المادي، فنونا مصرية، أبرزها:

1- ملحمة السيرة الهلالية:

تم اختيار ملحمة السيرة الهلالية ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي عام 2000، وهي عبارة عن ملحمة طويلة من ملاحم السير الشعبية العربية تضمن مرحلة تاريخية طويلة في حياة بني هلال، والتي عرفت بـ«هجرة بني هلال» وخروجهم إلى تونس، وهي من السير الراسخة في ذاكرة المجتمع وتصل إلى حوالي مليون بيت شعر.

2- فن التحطيب:

يعتبر فن التحطيب من الفنون القتالية المصرية والتي ترجع أصولها إلى العصور الفرعونية القديمة، وقد صور القدماء المصريين هذه الرياضة على المعابد.

وتم إدراج هذه اللعبة في ديسمبر من عام 2016 لقائمة لتراث الثقافي غير المادي من قبل منظمة اليونسكو.