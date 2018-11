أرسل المسبار «إنسايت»، التابع لوكالة «ناسا»، الأمريكية، أول صورة سيلفي له من فوق كوكب المريخ، عقب هبوطه على سطحه، أمس الاثنين.

وكتب حساب المسبار على موقع «تويتر»، اليوم الثلاثاء، رفقة الصورة: «ثمة جمال هادئ هنا.. أتطلع لاستكشاف بيتي الجديد».

وهبط المسبار على سطح المريخ، أمس الاثنين، في رحلة استكشافية جديدة للكوكب الأحمر، تستهدف هذه المرة دراسة أعماقه، ومن المقرر أن تستغرق عامين.

واستغرقت رحلة «إنسايت»، للمريخ 6 أشهر، بدأت في مايو الماضي، وقطع خلالها 482 مليون كيلومترا.

There’s a quiet beauty here. Looking forward to exploring my new home. #MarsLanding pic.twitter.com/mfClzsfJJr