«ترامب» يطرح فكرة تلفزيون تديره الحكومة يستهدف الجمهور العالمي

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شبكة (سي.إن.إن) الأمريكية الإخبارية، وطرح فكرة إنشاء "شبكة عالمية" جديدة تهدف إلى إظهار البلاد في ضوء أكثر جاذبية للجمهور حول العالم.

وقال ترامب في سلسلة من التغريدات "في جميع أنحاء العالم، تصور (سي.إن.إن) الولايات المتحدة بطريقة غير عادلة وكاذبة".

وتابع "يجب القيام بشيء ما، بما في ذلك إمكانية أن تبدأ الولايات المتحدة في أقامة شبكة عالمية لنا تظهر للعالم الوجه الحقيقي لنا فعلاً، عظيم".

وتقوم الولايات المتحدة حاليًا بتشغيل شبكة (فويس أوف أمريكا)، وهى شبكة بث غير عسكرية تمولها الحكومة وتوفر محتوى إذاعيًا وتلفزيونيًا وإلكترونيًا بعشرات اللغات للجمهور حول العالم. وشهدت الشبكة التي تديرها وكالة مستقلة، تقليصات حادة خلال السنوات الأخيرة.

ولدى ترامب عداء طويل مع شبكة (سي.إن.إن) بسبب تقاريرها عن سياساته .

كان البيت الابيض قد ابلغ جيم اكوستا مراسل شبكة "سي إن إن" بسحب أوراق اعتماده على خلفية المشادة الكلامية بينه وبين الرئيس الأمريكي في السابع من نوفمبر الجاري.

غير أن الشبكة قالت إن محكمة امريكية امرت باعادة اوراق اعتماد اكوستا.