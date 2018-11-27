«شمال الأطلسي» يحث روسيا على الإفراج عن البحارة والسفن الأوكرانية

حث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، روسيا أمس الاثنين، على الإفراج عن البحارة والسفن التابعة للبحرية الأوكرانية الذين تم احتجازهم في مطلع الأسبوع قرب القرم، قائلا إنه لا يوجد مبرر لتصرفات موسكو.

واتهمت أوكرانيا روسيا بالعدوان العسكري، ووضعت قواتها المسلحة في حالة تأهب قتالي تام بعد أن أطلقت روسيا النار على ثلاث سفن، واحتجازها مع أفراد أطقمها البالغ عددهم 24 شخصا في مضيق كيرتش الذي يربط البحر الأسود ببحر آزوف.

وحثت كييف حلفاءها الغربيين على بحث فرض عقوبات أخرى على موسكو، واتهمت روسيا بدورها أوكرانيا بالتآمر مع الغرب لإثارة أزمة.

وقال "ستولتنبرج" في مؤتمر صحفي بعد أن عقد الحلف العسكري الغربي اجتماعا طارئا بناء على طلب أوكرانيا غير العضو في الحلف: "رأينا أن روسيا استخدمت القوة العسكرية ضد أوكرانيا بطريقة صريحة ومباشرة، كل الحلفاء عبروا عن تأييدهم الكامل لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها، لا يوجد مبرر لاستخدام القوة العسكرية ضد أفراد البحرية والسفن الأوكرانية، لذا ندعو روسيا للإفراج فورا عن البحارة والسفن الأوكرانية الذين احتجزتهم أمس".

وقال "ستولتنبرج" إنه يجب على روسيا السماح لكل السفن التجارية بحرية الوصول بشكل كامل إلى الموانئ الأوكرانية.

وأشار إلى العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب بالفعل على روسيا بسبب ضمها في عام 2014 شبه جزيرة القرم الأوكرانية ودعمها للمتمردين الانفصاليين الذين يقاتلون قوات كييف في شرق أوكرانيا.

وقال "نتابع ونراقب الوضع عن كثب ونقيم بشكل متواصل الإجراءات الأخرى التي يمكن أن نتخذها لأنه يتعين على روسيا أن تدرك عواقب تصرفاتها، هذا تصعيد للموقف في المنطقة ويؤكد نمطا من السلوك نراه منذ عدة سنوات".