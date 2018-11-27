«ترامب» يدعم مرشحة مثيرة للجدل في انتخابات مقعد الشيوخ عن ولاية ميسيسيبي

حشد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الدعم لمرشحة مثيرة للجدل من الحزب الجمهوري من أجل الفوز بمقعد بمجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ميسيسيبي، وذلك قبل إجراء انتخابات الإعادة في الولاية الجنوبية اليوم الثلاثاء، في انتخابات تعصف بها مخاوف بشأن العرق.

وشارك ترامب في تجمع حاشد بالولاية لدعم المرشحة سيندي هايد سميث، أمس الاثنين، وهو اليوم الأخير من الحملة الانتخابية، حيث قام الحزب بضخ أموال من أجل دعم المرشحة الجمهورية في جولة الإعادة.

ولفتت مرشحة الحزب الجمهوري، هايد سميث، الانتباه على المستوى الوطني بسبب تصريحات عكست نبرة عنصرية عميقة.

وألقى الجمهوريون بثقلهم المالي والسياسي وراء المرشحة المثيرة للجدل.

وتم تداول صورة تعود لعام 2014 على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيها هايد سميث وهي تحمل بندقية وترتدي قبعة جندي من الكونفيدرالية الجنوبية، وهي الحركة التي حاربت الحكومة الاتحادية في الحرب الأهلية الأمريكية في القرن التاسع عشر، للإبقاء على العبودية ضمن أهدافها.

وتخوض سميث الانتخابات أمام الديمقراطي مايك إسبي وهو أمريكي أفريقي تولى منصبا وزاريا في إدارة كلينتون.

وذكر ترامب خلال تجمع حاشد في توبيلو ميسيسيبي، أمس الاثنين: "صوتكم يوم الثلاثاء سيقرر ما اذا كنا سنبني على انجازاتنا غير العادية أو ما إذا كنا سنمكن الديمقراطيين الراديكاليين من عرقلة تقدمنا وعكس مسار مكاسبنا والعودة الى اخفاقات الماضي".

وقال ترامب عن هايد سميث "إنها تصوت لنا وتصوت لصالح جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

ومن المتوقع أن يخوض الجمهوريون سباقا محتدما في هذه الانتخابات، على الرغم من أن هايد سميث لا تزال الأوفر حظا.

ويسيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ، الغرفة الأعلى بالكونجرس، بأغلبية بفارق ضئيل بعد انتخابات التجديد النصفي التي جرت الشهر الجاري، ولكنهم فقدوا السيطرة على مجلس النواب.

وسوف يحدد مقعد ميسيسيبي ما إذا كان الحزب الجمهوري - يمين الوسط - سيحصل على 52 أم 53 مقعدا بالمجلس المؤلف من مئة عضو.