المكسيك تبدأ ترحيل 98 مهاجرا عقب محاولتهم اجتياز الحدود الأمريكية

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بدأت السلطات في المكسيك بترحيل 98 مهاجرا من أمريكا الوسطى تم اعتقالهم، بعد محاولتهم الدخول الى الولايات المتحدة عبر حدود مدينة تيخوانا المكسيكية، وفقا لما ذكره المعهد الوطنى للهجرة أمس الاثنين.

وقال جيراردو جارسيا بينافينتي من المعهد في مقابلة مع شبكة "تيليفيزا" الإخبارية المحلية إن جميع المرحلين هم من جمهورية هندوراس.

وحاول ما يقدر بنحو 500 مهاجر اقتحام الحدود أول أمس الأحد. وشعرت قوات الشرطة في تيخوانا بالارتباك، وأفادت تقارير بأن قوات الأمن الأمريكية استخدمت الغاز المسيل للدموع لإعادة المهاجرين..

وذكر وزير الداخلية المكسيكي ألفونسو نافاريتي أن الذين اقتحموا الحدود هم "محرضون" سيتم ترحيلهم.

وينتظر حوالي 7.400مهاجر في المدن الحدودية بين تيخوانا ومكسيكالي لدخول الولايات المتحدة، وفقا للسلطات المكسيكية.