بحر آزوف ومضيق كيرتش، أصبحا حديث العالم في الساعات الماضية، حيث أصبح يلوح في الأفق مقدمات لأزمة جديدة بين روسيا وأوكرانيا، تدعم التوترات الموجودة بين البلدين منذ 2014؛ بعدما ضمت روسيا شبة جزيرة القرم لأراضيها، فالخلاف الروسي الأوكراني ليس وليد الحادث الأخير الذي وقع في بحر آزوف؛ إنما هو مستمر منذ 4 سنوات.

بدأت الواقعة الأحد الماضي بعدما احتجزت روسيا ثلاثة زوارق حربية أوكرانية قبالة شبه جزيرة القرم، وفي أثناء انتقالهم من ميناء أوديسا في البحر الأسود إلى ميناء ماريوبول في جنوب أوكرانيا عبر بحر آزوف.

خلال السطور القادمة تجيب «الشروق» على عدد من الأسئلة فيما يخص الأزمة الحديثة وخلفياتها وتطوراتها...

ماهي الرواية الروسية حول حادث بحر آزوف؟

أعلنت روسيا أن 3 زوارق أوكرانية دخلت إلى المياه الإقليمية الروسية بشكل غير قانوني، وأنها تقوم بمناورات خطيرة وأعمال غير مشروعة.

وحسب ما ذكرت وكالة تاس الروسية، إن القوات الروسية احتجزت الزوارق الأوكرانية الثلاثة، واستخدمت القوة لإجبارها على التوقف، مدعية أنها لم تستجب للمطالبات بالتوقف فوراً والابتعاد عن المنطقة.

ماهي الرواية الأوكرانية حول الحادث؟

أعلن الجيش الأوكراني، أنه تم إطلاق النيران من القوات الروسية والاستيلاء على ثلاثة زوارق تابعة للبحرية الأوكرانية بالقرب من شبه جزيرة القرم، مما أدى إلى إصابة ستة بحارة كانوا على متنها.

وأكدت أوكرانيا أن الزوارق كانت تُخطط لدخول مضيق كيرتش للوصول إلى مدينة ماريوبول، قبل أن تُطلق عليها القوات الروسية النيران.

ماهو أهمية مضيق كيرتش الذي اُحتجزت عنده السفن الأوكرانية؟

يُعد مضيق كيرتش هو بوابة العبور إلى بحر آزوف من البحر الأسود، وهو شريان الحياة الاقتصادية لأوكرانيا، لأنه يسمح للسفن التي تغادر مدينة ماريوبول الساحلية بالوصول إلى البحر الأسود.

ويتواجد ميناءان أوكرانيان على ساحل المضيق الشمالي، وهما بيرديانسك وماريوبول، ويتم خلالهما تصدير الحبوب والصلب، واستيراد الفحم.

ما هي أهمية المضيق لروسيا؟

يُعد المضيق هو أقرب نقطة وصول روسية إلى شبه جزيرة القرم، التي ضمتها إلى أراضيها عام 2014.

كيف سيطرت روسيا على شبه جزيرة القرم؟

عام 2014 قامت روسيا بضم شبه جزيرة القرم فأصبحت المنطقة محور خلاف بين البلدين، خاصة مع قيام روسيا وأوكرانيا بزيادة تواجدهما العسكري في المنطقة.

ويضم ميناء سباستوبول على الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة أسطول البحر الأسود الروسي الذي يضم الآلاف من عناصر القوة البحرية.

ماذا عن الجسر الروسي الذي ضيق الخناق على أوكرانيا؟

أنشئت روسيا عام 2016 جسرًا منخفض الارتفاع يمتد لـ19 كم، يربط القرم بجنوب روسيا ويمر فوق مضيق كيرتش، وأثر الجسر على ميناء "بيردياسك وماريوبول" ومنع عشرات السفن من الوصول إلى أوكرانيا.

ماذا عن بحر آزوف؟

يقع بحر آزوف شرق شبه جزيرة القرم، وإلى الجنوب من مناطق في أوكرانيا، يتصل بالبحر الأسود عبر مضيق كيرتش، تبلغ مساحته 37.600 كم مربع.

أي دولة يقع تحت سيطرتها البحر؟

2003 وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيرة الأوكراني ليونيد كوتشما، اتفاقا ينص على "إدارة مشتركة" لبحر آزوف ومضيق كيرتش، وأن بإمكانهم استخدامه والملاحة فيه بحريًا، لما له أهمية اقتصادية للبلدين.

ما هو الموقف الروسي بعد الاتفاق؟

أقدمت روسيا على تفتيش كل السفن، التي تذهب أو تأتي من موانئ أوكرانيا، وطالب الاتحاد الأوروبي وقتها باتخاذ تدابير لحل المشكلة على خلفية تعرض سفن الاتحاد الأوروبي لضرر من الإجراءات الروسية.

ماهو رد فعل المجتمع الدولي بعد احتجاز روسيا سفن أوكرانية؟

أبدى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، استعداد بلاده للتوسط بين البلدين لإنهاء الأزمة، معبرًا عن قلقه إزاء تطور الوضع في بحر آزوف، مضيفًا أن ألمانيا ستدعو الطرفين، خلال لقاءات "رباعية النورماندي" الخاصة بالتسوية الأوكرانية، إلى ضبط النفس.

ودعا الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، روسيا إلى الإفراج عن البحارة والسفن الأوكرانية الذين احتجزتهم البحرية الروسية، وأكد أن جميع الدول المتحالفة ضمن الناتو "عبرت عن دعمها الكامل لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".