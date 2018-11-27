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«دويتشه تيليكوم» و«تيليفونيكا» تنتقدان قواعد الجيل الخامس لشبكات الاتصالات في ألمانيا

برلين - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 - 2:10 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 - 2:10 ص

تشكو شركات الاتصالات في ألمانيا من القواعد المنظمة لمزاد بيع ترددات الجيل الخامس من تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية في العام المقبل، باعتبارها شديدة الصعوبة وتتجاوز قيمة الترددات التي سيتم بيعها.

وسيكون على شركات اتصالات الهاتف المحمول تغطية 98% من المنازل في ألمانيا وكل الطرق السريعة وكل الطرق الاتحادية بخدمات الاتصالات بسرعة 100 ميجابايت في الثانية بنهاية 2022، بحسب القواعد التي أعلنتها هيئة تنظيم الاتصالات في ألمانيا أمس الاثنين.

وترى شركة "دويتشه تيليكوم" الألمانية و"تيليفونيكا" الإسبانية أنه هذه القواعد ستكون مكلفة للغاية.

وقال "ماركوس هاس" الرئيس التنفيذي لفرع الشركة الإسبانية في ألمانيا، إن القواعد "تحول دون ضخ مليارات اليورو من الاستثمارات المطلوبة لتوسيع الشبكات" في حين قالت "دويتشه تيليكوم" إن هذه الشروط "غير واقعية.


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