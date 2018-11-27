أبلغ السناتور جون كورنين، ثاني أكبر الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، الصحفيين أمس الاثنين، بأن وزيري الخارجية مايك بومبيو، والدفاع جيم ماتيس، سيطلعان المجلس غدا الأربعاء، على أحدث التطورات المتعلقة بالسعودية.

ويرفض كثير من المشرعين الأمريكيين، بمن في ذلك بعض من رفاق الرئيس دونالد ترامب الجمهوريين، دعم ترامب للسعودية. ويدعون إلى رد أمريكي قوي على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي والحرب في اليمن، التي أوجدت أكثر الكوارث الإنسانية إلحاحا في العالم.

وكان ترامب تعهد الأسبوع الماضي بأن يظل ”شريكا راسخا“ للسعودية وقال إنه ليس من الواضح ما إذا كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان علم بخطة قتل خاشقجي الشهر الماضي في قنصلية المملكة باسطنبول.

وشكك ترامب في تقييم وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) بأن الأمير محمد أمر بقتل خاشقجي، مبلغا الصحفيين بأن الوكالة لم تصل إلى نتيجة قاطعة.

وذكر السناتور الجمهوري بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوح، هذا الشهر أنه يريد حضور بومبيو وماتيس ومديرة (سي.آي.إيه) جينا هاسبل إلى الكونجرس لتقديم إفادة سرية لمجلس الشيوخ.

وقال معاون بمجلس الشيوخ إن هاسبل لن تشارك في الإفادة المقررة الساعة 11 صباح اليوم الأربعاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (16:00 بتوقيت جرينتش).

وأفاد معاون بمجلس النواب بأن لم يجر تحديد إفادة مماثلة في المجلس.

وعبر كورنين أيضا عن اعتقاده بأن مجلس الشيوخ سيصوت بشأن قرار متعلق باليمن قدمه السناتور بيرني ساندرز يسعى لسحب أي دعم أمريكي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن.

وتقاتل دول الخليج العربية منذ 2015 لاستعادة الحكومة اليمنية التي أطاح بها من السلطة المتمردون الحوثيون الشيعة الذين يعتبرهم جيران اليمن عملاء لإيران.