«ترامب» يشير إلى إمكانية إلغاء دعم مشروع تطوير السيارة الكهربائية لـ«جنرال موتورز»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، إنه قد يحاول إلغاء الدعم الذي تحصل عليه مجموعة جنرال موتورز الأمريكية لتطوير سيارات كهربائية، بعد إعلان الشركة أمس اعتزامها إغلاق عدد من المصانع وتسريح آلاف العمال في الولايات المتحدة.

وقد تراجع سهم "جنرال موتورز" اليوم بنسبة 9ر2% في حين تراجع حجم تداول السهم بنسبة 4ر2% إلى 73ر36 دولارا في أواخر التعاملات.

وكتب ترامب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يقول "نحن محبطون جدا من جنرال موتورز ورئيسها التنفيذي ماري بارا بسبب قرار إغلاق المصانع في أوهايو وميشيجان وميرلاند ولن تغلق شيئا في المكسيك والصين. الولايات المتحدة أنقذت جنرال موتورز وهذا هو الشكر الذي تلقيناه. نحن ندرس الآن خفض كل أنواع الدعم لجنرال موتورز بما في ذلك دعم السيارات الكهربائية . جنرال موتورز راهنت كثيرا على الصين منذ سنوات عندما أقاموا مصانع هناك وفي المكسيك. لا اعتقد أن هذا الرهان سيثمر. أنا هنا لحماية عمال أمريكا".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن ترامب أعرب مرارا عن غضبه من خطط جنرال موتورز لغلق خمسة مصانع في أمريكا الشمالية منذ إعلان رئيستها التنفيذية ماري بارا تسريح آلاف العمال أمس الاثنين.

من ناحيتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارا هاكابي تعليقا على تغريدة ترامب "لا أعرف أن هناك جدولا زمنيا محددا" بشأن مثل هذه الخطوات.

يذكر أن أي عميل في أمريكا يشتري سيارة كهربائية من إنتاج جنرال موتورز يحصل حاليا على إعفاءات ضريبية قيمتها 7500 دولار، على أن ينتهي هذا الدعم مع وصول مبيعات الشركة إلى 200 ألف سيارة كهربائية.