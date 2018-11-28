الاتحاد الأوروبي يعلن تقديم 474 مليون يورو كمساعدات لأفغانستان

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تعهدت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، بتقديم 474 مليون يورو (535 مليون دولار) كدعم مالي لأفغانستان لدعم إصلاحات القطاع العام ومعالجة قضايا الهجرة والنزوح.

وتهدف هذه الأموال إلى تعزيز الخدمات العامة ومكافحة الفساد وإصلاح نظام القضاء ودعم الصحة العامة.

وخصص الاتحاد الأوروبي 37 مليون يورو كمساعدة جديدة لمواجهة تحديات الهجرة ، ومن بينها إعادة إدماج الأفغان المشردين.

كما تم تخصيص الأموال لدعم الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجالس المحافظات في عام 2019.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية نيفين ميميكا اليوم الثلاثاء، في مؤتمر جنيف حول أفغانستان :"إن الاتحاد الأوروبي يقف جنبا إلى جنب مع أفغانستان وشعبها لبناء مستقبل أقوى للبلاد".

وأضاف ميميكا "من خلال الجهود المشتركة نعتزم خفض الاعتماد على المعونات والاستثمار في الحكم الديمقراطي لمنفعة جميع مواطني البلاد."