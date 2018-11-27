روسيا تسجن بحارة أوكرانيين بعد اشتباك بحري قرب شبه جزيرة القرم

قضت محكمة روسية في منطقة القرم المتنازع عليها، اليوم الثلاثاء، بسجن بحارة من سفن تابعة للبحرية الأوكرانية احتجزها خفر السواحل الروسي في اشتباك وقع مطلع الاسبوع.

وذكرت وكالة أنباء انترفاكس الروسية، أن المحكمة في مدينة سيمفيروبول قررت احتجاز البحارة لمدة شهرين رهن المحاكمة بتهمة عبور الحدود بطريقة غير شرعية مع التهديد بالعنف.

وتصل عقوبة هذه التهمة إلى السجن لمدة ستة أعوام.

وأدى التصعيد الذي حدث في عطلة نهاية الأسبوع بين الجارتين المتحاربتين إلى حدوث موجات صادمة في المجتمع الدولي، مما أدى إلى إجراء محادثات طارئة من قبل مجلس الأمن الدولي ومنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي تراقب النزاع الدموي بالقرب من حدود أوكرانيا مع روسيا.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش روسيا وأوكرانيا إلى ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" وحل مشكلة التوتر "من خلال جميع الوسائل السلمية المتاحة" ، وفقا لبيان صادر عن مكتبه.