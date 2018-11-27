وزير التجارة البريطاني يزور إسرائيل لتعزيز التجارة بعد ترك الاتحاد الأوروبي

ذكر مكتب وزير التجارة البريطاني ليام فوكس إنه سيزور تل أبيب اليوم الثلاثاء، كي يبحث مع كبار المستثمرين وشركات التكنولوجيا في إسرائيل الفرص التجارية بعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي.



وستشمل الزيارة كذلك اجتماعا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غدا الأربعاء.



وتسعى بريطانيا لتكرار اتفاقات التجارة الحرة والاتفاقات التفضيلية بين الاتحاد الأوروبي وبلدان ثالثة عقب انسحابها من الاتحاد، ومنها اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وقال فوكس في بيان قبيل الزيارة "ضمان استمرار أعمالنا هو أفضل أساس لنمو التجارة الثنائية بين بريطانيا وإسرائيل. الطبيعة الحالية لاقتصادينا في مجالات مثل العلوم والتكنولوجيا، تمنحنا فرصة واضحة".

وقالت إدارة التجارة الدولية البريطانية إن حجم المبادلات التجارية مع إسرائيل بلغت تسعة مليارات دولار في 2017.