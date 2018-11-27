الصين تحث أمريكا على العمل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية للقاء رئيسي البلدين

حثت وزارة الخارجية الصينية، الولايات المتحدة على العمل من أجل نتيجة إيجابية للاجتماع المقرر بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينج، خلال قمة العشرين التي تعقد خلال أيام قليلة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج، قوله للصحفيين في بكين، اليوم الثلاثاء، إن مسئولين من كلا البلدين يعملون الآن لمتابعة التوصل إلى نتيجة ناجحة، بعد مباحثات هاتفية بين الرئيسين في أول نوفمبر، حيث اتفقا خلالها على التوصل إلى "اقتراح مقبول بشكل ثنائي".

ولم يدل المتحدث بأي تفاصيل إضافية، وقال إن "اجتماعهما بات قاب قوسين أو أدنى"مضيفا: "نأمل في أن تعمل الولايات المتحدة معنا لتنفيذ ومتابعة الروح التي شهدتها المباحثات الهاتفية للرئيسين، وضمان التوصل لنتائج إيجابية للاجتماع".

جاءت كلمة جينج للإجابة على سؤال حول إعلان ترامب، أنه من المحتمل أن يرفع الرسوم الجمركية بداية من يناير المقبل على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار، مع التهديد بزيادة الرسوم الجمركية على واردات صينية أخرى بقيمة 267 مليار دولار إذا لم يتم التوصل لاتفاق.

وتابع جينج: "على أساس المساواة والصدق والنية الحسنة ، نجري مشاورات لحل القضايا ذات الصلة"، مضيفا: "ومن ناحية أخرى ، سوف نكون حازمين في ضمان حقوقنا القانونية ومصالحنا".