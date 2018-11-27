تراجع ثقة المستهلكين في أمريكا

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت، اليوم الثلاثاء، تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال نوفمبر الحالي وذلك للمرة الأولى منذ 5 أشهر، بعد أن كانت قد وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال 18 عاما، في ظل تراجع التفاؤل بشأن حالة النشاط الاقتصاد والدخول.

وتراجع مؤشر ثقة المستهلك الذي يصدره معهد "كونفرانس بورد" المستقل للدراسات الاقتصادية إلى 135.7 نقطة خلال الشهر الماضي وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين مقابل 137.9 نقطة خلال أكتوبر الماضي.

وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يتراجع المؤشر إلى 136.5 نقطة مقارنة بالشهر الماضي.

جاء هذا التراجع الذي فاق التوقعات بعد ارتفاع المؤشر خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2000 عندما سجل 142.5 نقطة.

جاء تراجع المؤشر الرئيسي بعد تراجع المؤشر الفرعي للتوقعات من 115.1 نقطة في أكتوبر الماضي إلى 111 نقطة في نوفمبر الحالي، على خلفية تراجع تفاؤل المستهلكين بشأن المستقبل قصير المدى.

وتراجعت نسبة المستهلكين الذين يتوقعون تحسن حالة الأعمال خلال الأشهر الستة المقبلة إلى 22.5% مقابل 26.3% خلال الشهر الماضي، في حين ارتفعت نسبة الذين يتوقعون تدهور الحالة من 7.2% إلى 8.8% خلال الفترة نفسها.