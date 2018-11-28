وفاة ستيفن هيلنبرج مصمم شخصية الرسوم المتحركة «سبونج بوب سكوير بانتس»

توفي ستيفن هيلنبرج ، مبتكر شخصية الرسوم المتحركة للأطفال " سبونج بوب سكوير بانتس"، الذي أصبح ظاهرة عالمية محبوبة ، عن عمر ناهز 57 عاماً.

وكان هيلنبرج قد أعلن العام الماضي أنه تم تشخيص حالته بأنه مصاب بحالة تصلب جانبي ضموري في العضلات ، وهي مرض تنكسي عصبي.

وتصور شخصية سبونج بوب حياة إسفنجة تعيش بالمحيط مفعمة بالحيوية والإثارة مع صديقها المفضل، وهو سمكة نجمية اسمها باتريك، ومجموعة من الشخصيات الملونة الأخرى.

ويُعد العرض، الذي تم بثه لأول مرة في عام 1999 ،واحدًا من أطول البرامج التلفزيونية الأمريكية ، وفاز بالعديد من الجوائز ، ومن بينها العديد من جوائز إيمي ، وحقق أرباحا بلغت مليارات الدولارات.

وفي تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" ، قالت شبكة نيكولوديون التلفزيونية ، التي تبث البرنامج في الولايات المتحدة، "من المحزن أن نشارك في أخبار وفاة ستيفن هيلنبرج ، مبتكر سبونج بوب سكوير بانتس. إننا اليوم نقف لحظة صمت تكريما لحياته وعمله".

كان هيلنبرج قد صرح في مقابلة اجرته معه صحيفة "واشنطن بوست" في عام 2009 "سبونج بوب شخصية بريئة بشكل كامل وليست حمقاء. سبونج بوب لا يدرك تماما مدى غضب باتريك."

وأضاف هيلنبرج: "إنهما يجلدان نفسيهما في عدد من المواقف ، ومن هنا يأتي المرح".