قاطع نواب البرلمان السريلانكي المؤيدون لرئيس الوزراء المكلف ماهيندا راجاباكسي جلسات البرلمان لليوم الثاني على التوالي متهمين رئيس البرلمان بالتحيز.

وذكرت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية اليوم الثلاثاء أن رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا كان قد تعهد بألا يكلف رئيس الوزراء المعزول رانيل ويكريميسينجي بتشكيل الحكومة، ما يطيل أمد أزمة دستورية مستمرة منذ شهر.

وكان سيريسينا قد أقال في 26 أكتوبر الماضي رئيس الحكومة وعين مكانه راجاباكسي، فيما وصف ويكريميسينجي إقالته بأنها "غير دستورية"، وتمسك بالحكم مؤكدا أنه يتمتع في البرلمان بالأكثرية التي لم ينجح راجاباكسي في جمعها.

يشار إلى أن الرئيس سيريسينا قد حل البرلمان آملا في تنظيم انتخابات مبكرة يمكن أن تؤمن له أكثرية وحتى الموافقة على تعيين راجاباكسي، لكن المحكمة العليا ألغت حل البرلمان وأمرت اللجنة الانتخابية بوقف الاستعدادات لانتخابات مبكرة في مستهل يناير المقبل.