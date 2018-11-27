وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مساء الثلاثاء، إلى قصر الاتحادية؛ لعقد جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية السعودية، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صور لوصول ولي العهد إلى قصر الاتحادية، حيث كان في استقباله «السيسي».

ووصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مساء أمس الاثنين، إلى القاهرة في زيارة رسمية تستغرق يومين؛ لعقد مباحثات مع عدد من المسؤولين المصريين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.





#ولي_العهد_في_مصر 🇸🇦🇪🇬#صور | ولي العهد يلتقي الرئيس المصري في قصر الاتحادية pic.twitter.com/n43iNNHVQz — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨