ألمانيا وفرنسا يعتزمان القيام بدور الوساطة في الأزمة الأوكرانية

يعتزم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بالتعاون مع فرنسا، محاولة القيام بدور الوساطة بين أوكرانيا وروسيا في بحر آزوف وقال، اليوم الثلاثاء، خلال منتدى السياسة الخارجية لمؤسسة "كوربر" الألمانية بالعاصمة برلين، إنه تم طرح فكرة "العمل على التوصل لحل" في دوائر المفاوضات التي يطلق عليها مجموعة "نورماندي"، مع مسئولين من روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا.

وأوضح الوزير الألماني أهمية ذلك بقوله: "لأنه يتعين علينا فعل كل شيء من أجل تخفيف حدة التصعيد والحيلولة دون الخروج من هذا الصراع بأزمة أكثر خطورة بالنسبة للأمن في أوروبا".

يُذكر أن مشاورات هذه المجموعة، التي يتم عقدها بصورة غير دورية وعلى مستويات مختلفة، تصل أحيانا إلى اجتماع رؤساء دول وحكومات الدول، تعمل على تنفيذ اتفاقية مينسك للسلام في منطقة النزاع شرقي أوكرانيا، والتي تشهد قتالا بين انفصاليين موالين لروسيا وقوات الحكومة الأوكرانية منذ عام 2014.