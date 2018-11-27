ميلانيا ترامب ترافق زوجها في قمة مجموعة العشرين بالأرجنتين

من المقرر أن ترافق السيدة الأولى للولايات المتحدة ميلانيا ترامب، زوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، حسبما أكدت متحدثة باسمها أمس الاثنين.

وقالت المتحدثة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن السيدة الأولى ستشارك في برنامج زوجات وأزواج القادة المشاركين في القمة التي تنطلق خلال يومي الجمعة والسبت.

وكانت ميلانيا (48 عاما) قد رافقت زوجها أيضا في آخر قمة لمجموعة العشرين والتي جرت في مدينة هامبورج الواقعة في شمال ألمانيا.

يشار إلى أن عارضة الأزياء السابقة ذات الأصل السلوفيني حرصت على الابتعاد عن الأضواء إلى حد ما منذ انتخاب زوجها رئيساً.

ومكثت ميلانيا في البداية في نيويورك مع ابنها من ترامب "بارون" حتى يتمكن من إنهاء فترة دراسته هناك وانتقلت فقط إلى واشنطن في يونيو من العام الماضي.

وفي الشهر الماضي، أجرت ميلانيا جولة أفريقية شملت أربع دول هي غانا ومالاوي وكينيا ومصر.