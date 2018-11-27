«سانا»: دفعة جديدة من المهجرين السوريين يعودون إلى قراهم المطهرة من الإرهاب

عادت دفعة جديدة من الأهالي المهجرين إلى منازلهم، اليوم الثلاثاء، عبر معبر ممر أبو الضهور بريف إدلب بعد أن أعاد الجيش السوري الأمن إلى قراهم وبلداتهم في أرياف حماة وحلب وإدلب.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن عشرات العائلات المهجرة من مناطق انتشار المجموعات الإرهابية، وصلت إلى ممر أبو الضهور بريف إدلب في طريقهم إلى قراهم التي حررها الجيش السوري من الإرهاب في أرياف حلب وإدلب وحماة، حاملين معهم أمتعتهم ومستلزمات الإقامة وغيرها عبر سيارات وجرارات زراعية.

وأشارت الوكالة إلى أن الجهات المعنية اتخذت على المعبر نقاطًا ميدانية لتقديم الخدمات الطبية والطعام والألبسة للأهالي، في الوقت الذي استكملت فيه إجراءات العودة الروتينية في زمن قصير، حيث تابعت الأسر مسيرها إلى قراها تمهيدا لانطلاق عجلة الحياة الطبيعية، في ظل الأمن والأمان الذي تعيشه المناطق المطهرة من الإرهاب.

وأعرب عدد من العائدين عن سعادتهم بعودتهم إلى منازلهم التي هجرتهم منها التنظيمات الإرهابية، مؤكدين أن الأهالي في مناطق انتشار الإرهابيين يتوقون إلى اللحظة التي يحررهم الجيش السوري من أسرهم وممارساتهم الإجرامية بحقهم.