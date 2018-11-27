رئيس وزراء روسيا: فرص بوروشينكو للفوز في الانتخابات الأوكرانية «ضئيلة»

قال رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف إن إعلان الأحكام العرفية في أوكرنيا كان بهدف الانتخابات القادمة، مشيرا إلى أن هذا الإعلان سيعقد الوضع هناك وسيخلق مشاكل إضافية للاقتصاد الأوكراني، ولن يحسن علاقات روسيا وأوكرانيا.

وأضاف رئيس الوزراء الروسي - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء- «إن الرئيس الحالي بوروشينكو لا يملك اليوم أي فرصة للفوز بالانتخابات القادمة، وربما لا يكون لديه أي فرصة للوصول إلى الجولة الثانية فيها».

وكان سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف قد أعلن -في وقت سابق اليوم- أن فرض الأحكام العرفية في أوكرانيا يسمح بإلغاء الانتخابات الرئاسية بحجة حماية البلاد.

من جانبه، اعتبر المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن فرض الأحكام العرفية في أوكرانيا يعتبر شأنا داخليا لهذا البلد، مشيرا إلى أن فرض هذه الأحكام العرفية على خلفية العملية الانتخابية يحمل طابعا خاصا ومفضوحا.

يُذكر أن الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا ستجري في مارس 2019.